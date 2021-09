Un albero contro i cambiamenti climatici, su Eppela la campagna del Consorzio di bonifica

Un progetto per piantare 1000 alberi entro la fine dell’anno contro i cambiamenti climatici. Questa l’iniziativa del Consorzio di bonifica Toscana nord che su Eppela lancia la campagna Un albero in più.

“Siamo fermamente convinti che dobbiamo mettere in campo ogni azione possibile per contrastare i cambiamenti climatici, che sono estremamente dannosi per la nostra attività. In questo senso la piantumazione di nuovi alberi è una attività che va ad agire direttamente sulla riduzione delle emissioni di gas serra e per questo motivo è fortemente raccomandata dalla comunità scientifica” spiega il presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi.

La scorsa primavera già 202 nuovi alberi sono stati piantati nei Comuni toscani di Capannori, Bientina e Vicopisano e da alcuni giorni, il progetto è ripartito con la collaborazione del Comune di Fosdinovo (Massa).

“Dovevamo attendere la fine del periodo estivo che non è adatto per mettere a dimora nuovi alberi – spiega Ridolfi – L’autunno è invece il momento migliore e così siamo ripartiti affianco al Comune di Fosdinovo e della sindaca Camilla Bianchi, che ha deciso di aderire al progetto. Insieme abbiamo lanciato una raccolta fondi aperta a chiunque voglia sposare questa causa e fare un gesto concreto per l’ambiente”.

Altri 116 alberi troveranno collocazione nella frazione di Giucano, un delizioso borgo arroccato sulle colline. Le nuove alberature abbelliranno una zona del paese, creando fresco e rendendo piacevole e fruibile un’area che oggi è arida e assolata.

Per donare visita il sito: www.eppela.com/unalberoinpiu