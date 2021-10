Abio Lucca, si può donare fino al 10 ottobre

Quest’anno la giornata nazionale Abio sarà per la prima volta un evento misto, un mix tra passato, presente e futuro, un evento che in tutta Italia che permetterà a chiunque di conoscere Abio e scoprire i suoi progetti.

I volontari di Abio Lucca non sono ancora ritornati in ospedale a causa del Covid, ma hanno predisposto dei kit di accoglienza che sono stati consegnati al personale sanitario del reparto il quale si è fatto carico di darli ai bambini ricoverati in ospedale. Per gli stessi motivi è stato deciso che anche per quest’ anno i volontari non torneranno in piazza San Michele come in passato, ma sarà comunque possibile sostenerli prenotando una confezione di 2 chili di pere a fronte di una donazione di 20 euro andando sul sito internet (clicca qui) evidenziando che si vuole destinare ad Abio Lucca fino al 10 ottobre.

Il ricavato verrà utilizzato dalle associazioni Abio per riprendere il servizio appena possibile, per organizzare corsi di formazione per volontari, nuovi o già attivi, in linea con i grandi cambiamenti che gli ospedali hanno vissuto e che il servizio nelle Pediatrie dovrà affrontare nei prossimi mesi.