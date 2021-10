Emergency, in via Beccheria lo stand per la campagna di tesseramento 2022

Sabato 9 e domenica (10 ottobre) dalle 10 alle 18 il gruppo Emergency di Lucca sarà presente in via Beccheria con uno stand per la campagna di tesseramento 2022.

La tessera servirà per offrire cure gratuite e di qualità a oltre 11 milioni di persone in Italia e in tanti Paesi del mondo. I fondi raccolti andranno a sostegno di tutti i progetti di Emergency. Si può sottoscrivere la tessera anche online sul sito.