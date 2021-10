Educazione ambientale, torna il progetto del Consorzio di bonifica dedicato alle scuole

Continuare l’impegno per l’educazione ambientale nei confronti delle nuove generazioni, anche al tempo del Covid.

È l’intenzione del Consorzio 1 Toscana Nord, che torna a costruire un percorso per le scuole del territorio di conoscenza dei nostri corsi d’acqua, che da quasi vent’anni viene puntualmente proposto – in maniera naturalmente completamente gratuita – ai docenti e agli alunni di tutti gli istituti del comprensorio.

E visto che l’emergenza sanitaria ancora non è completamente alle spalle, leEnte consortile chiama a raccolta gli operatori della scuola: organizzando una riunione on line, finalizzata a raccogliere idee e proposte per programmare un progetto che possa essere davvero efficace anche in un periodo così complicato.

L’appuntamento è per martedì (19 ottobre), alle 16,30, su piattaforma Zoom, ed è aperto ai dirigenti scolastici e ai docenti interessati, con particolare attenzione a quelli che negli passati hanno già partecipato ai percorsi organizzati dal Consorzio. Per ulteriori informazioni, e per ricevere il link della riunione, si può inviare una mail a didattica@cbtoscananord.it.

“Da sempre siamo convinti che la sicurezza del territorio non sia soltanto una questione tecnica, ma anche culturale, e che la consapevolezza del valore del nostro ambiente dipenda da quanto lo conosciamo – si legge nella lettera che il presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi ha inviato ai dirigenti scolastici e ai docenti – Per questo, proponiamo già da anni (sempre in maniera completamente gratuita per gli alunni e le famiglie) un percorso didattico rivolto alle scuole; che negli ultimi due anni, per forza di cose, è stato naturalmente rielaborato e ripensato, alla luce dell’emergenza sanitaria che purtroppo abbiamo attraversato e dalla quale purtroppo ancora non siamo completamente fuori. Per l’anno scolastico appena partito, con la speranza che possa finalmente riprendere una graduale situazione di normalità, stiamo riflettendo su come organizzare il nostro impegno, e sarebbe per noi molto prezioso raccogliere le vostre proposte e le vostre idee, al fine di elaborare un progetto che, pure nel frangente che stiamo vivendo, possa rispondere in maniera efficace alle vostre esigenze. A tal fine, siamo ad invitarvi ad un incontro che si svolgerà on line, in programma martedì 19 ottobre, alle 16,30, su piattaforma Zoom”.