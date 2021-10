Giornata mondiale per l’eliminazione della povertà, il presidio di Libera alla manifestazione di Campi Bisenzio

il presidio di Libera parteciperà domani (16 ottobre) alla mobilitazione promossa dalla Rete dei numeri pari, in occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione delle povertà, che in Toscana si terrà alle 15,30 davanti alla fabbrica Gkn a Campi Bisenzio, in via Fratelli Cervi 1. una delle 11 “piazze”, da nord a sud del paese, per la giustizia e i diritti sociali.

Alla mobilitazione hanno aderito l’Anpi sezione di Lucca e il Gruppo Liberamente del liceo scientifico Vallisneri, che ha organizzato un incontro sul tema della povertà questa mattina (15 ottobre).

La Rete dei Numeri pari è un insieme di realtà diverse accomunate dall’impegno portato avanti da anni sui propri territori per contrastare disuguaglianze, povertà e mafie. Per questo, davanti al continuo accrescersi nel nostro paese delle diseguaglianze sociali, acuite dalla pandemia, hanno deciso di scendere in piazza per segnalare bisogni e anche per cercare di trovare una risposta alla distanza tra chi è in difficoltà e la politica.

Le piazze per la giustizia e i diritti sociali che hanno aderito alla mobilitazione sono 11: Asti, Milano, Ravenna, Firenze – Campi Bisenzio, Ladispoli, Roma, Salerno, Bari, Catania, Messina, Palermo.