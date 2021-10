Autonomia dei giovani, l’assessora Spinelli in visita ai servizi di Lucca

È dedicata ai ragazzi e alle ragazze, in particolare alle esperienze di autonomia di neomaggiorenni che hanno alle spalle esperienze difficili, la giornata che domani (21 ottobre) l’assessora regionale alle politiche sociali Serena Spinelli dedicherà a Lucca. Sarà un ulteriore passaggio del tour voluto dall’assessora per incontrare da vicino realtà, servizi e operatori che lavorano nell’area minori e famiglie.

Dopo l’avvio a Siena, centrato sul tema delle adozioni, e la seconda tappa a Firenze e Prato, dedicata ai diritti dei bambini e ai programmi di prevenzione e protezione, protagonista sarà Lucca con alcune sue realtà che operano a fianco di adolescenti e giovani.

Insieme ai ragazzi, che saranno i protagonisti della giornata, ci saranno gli operatori e gli amministratori dell’intera zona sociosanitaria, che, al termine, si confronteranno sulle iniziative territoriali che concorrono a realizzare nella Piana di Lucca un luogo “a misura di bambino”.

“Filo conduttore di tutti questi incontri nelle città toscane – ha spiegato l’assessora – è quello di valorizzare e mettere in rete iniziative e buone pratiche del sistema regionale di prevenzione, promozione e tutela dei diritti dell’infanzia, dell’adolescenza e delle famiglie”.

La giornata lucchese inizierà alle 10, con la visita a un appartamento per l’autonomia che ospita giovani in uscita dalle strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati. Alle 11,30 l’assessora si sposterà all’Azienda di servizi alla persona (Asp) Carlo del Prete per incontrare i giovani protagonisti del programma Care Leavers.

I care leavers, letteralmente, sono “coloro che hanno perso gli affetti familiari”. Si tratta di giovani neomaggiorenni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, e che, all’interno di un programma nazionale, sono accompagnati e sostenuti nel loro percorso di crescita verso l’autonomia e l’indipendenza.

Sempre nella sede dell’Asp Carlo del Prete il programma pomeridiano prevede la con la conferenza zonale integrata dei sindaci dedicata a Le risorse e gli interventi per ragazzi e neo-maggiorenni nella Piana di Lucca.