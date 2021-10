Si ritrova a Villa Agnese il gruppo Tuscany Women Network

Mercoledì (27 ottobre) dalle 19 il gruppo Tuscany Women Network, formato da imprenditrici, professioniste, artigiane e artiste, si riunisce di nuovo dopo quasi due anni dall’ultimo incontro in presenza a Villa Agnese Suites a Lucca, in viale Marti 177, per un momento di networking e la presentazione delle nuove iniziative.

Progetti imprenditoriali, viaggi, e un momento speciale dedicato alla sensibilizzazione alle attività di screening per la diagnosi precoce del tumore al seno, in collaborazione con JeSuisBB e con il contributo di Lamm Centro Analisi Lucca e la collaborazione della Cantina Venturini di Capezzano Pianore.

L’evento è su invito, si accede con greenpass. Per maggiori informazini: tuscanywomennetwork@gmail.com e 392-1792727.