Tre anni per la Casa del Popolo di Verciano: intitolata una piazzetta a Gino Strada

Grande partecipazione ieri (24 ottobre) alla festa per i tre anni della Casa del Popolo con la dedica della piazzetta antistante a Gino Strada.

Tante persone, tra cui molti volontari e volontarie e beneficiari della Rete di Solidarietà Popolare, hanno partecipato con entusiasmo alla festa e, in particolare, all’intitolazione della piazzetta antistante a Gino Strada, con la presenza e l’intervento emozionato del gruppo Emergency di Lucca. Un modo significativo per ricordare le tante attività mutualistiche, culturali e politiche che non si sono mai fermate, anzi, si sono intensificate proprio nell’ultimo anno e mezzo durante la pandemia.

“Attività – spiegano dal Mutuo Soccorso – che hanno permesso alla Casa del Popolo di diventare un punto di riferimento per tante perone, realtà politiche, sindacali e associative del territorio, ma anche e soprattutto per le tantefamiglie bisognose di sostegno che hanno trovato una comunità accogliente e solidale. L’intitolazione della piazzetta a Gino Strada, medico e uomo di pace che ha dedicato la sua vita agli ultimi e ai dimenticati, dà un’ulteriore spinta all’impegno e alla volontà di portare avanti un progetto tanto prezioso quanto necessario per la Piana di Lucca”.