Prevenzione è vita, tutto esaurito per il secondo appuntamento di screening gratuiti a Coreglia

Tutto esaurito per l’iniziativa Prevenzione è vita, organizzata e promossa dal Comune di Coreglia Antelminelli insieme alla commissione comunale pari opportunità, con la collaborazione della Misericordia di Piano di Coreglia e Lilt sezione lucchese.

Sono più di 80 le persone raggiunte dall’iniziativa di screening gratuito, distribuite tra coloro che hanno aderito all’appuntamento dello scorso 29 settembre e coloro che parteciperanno a quello del prossimo 17 novembre. La giornata, voluta dall’assessora alle politiche di genere Lara Baldacci e dalla presidente della Cpo Nadia Poli, vuole quindi rispondere a un’esigenza molto sentita dal territorio e dalla comunità: la possibilità di fare visite senologiche ed ecografie mammarie gratuite.

“Il titolo della giornata – commenta l’assessora Lara Baldacci – parla da solo: prevenzione è vita. Agire in tempo, controllarsi, effettuare controlli periodici, proseguire con l’auto-palpazione, amarsi è quello che si può fare per contrastare il tumore al seno. Anche in questo caso abbiamo ricevuto tantissime richieste e in poco tempo abbiamo dovuto chiudere le prenotazioni. Ringrazio le associazioni e i medici che hanno reso possibile questa giornata. Un grazie enorme va alla Commissione Pari Opportunità e alla presidente Nadia Poli per l’impegno con cui hanno portato avanti con convinzione questo progetto. La battaglia contro il tumore al seno possiamo e dobbiamo combatterla tutte insieme: per questo motivo, ad anno nuovo, torneremo con altre iniziative di questo tipo”.

L’iniziativa si terrà dunque mercoledì (17 novembre), negli ambulatori della Misericordia di Piano di Coreglia. Qui l’oncologa Sara Donati dell’Ospedale Versilia si occuperà dello screening, mentre Gino Soldati effettuerà le ecografie al seno.