Contributo alle associazioni che operano nel sociale: pubblicato l’avviso pubblico

È stato pubblicato ieri (16 novembre) l’avviso col quale l’amministrazione comunale intende assegnare un contributo alle associazioni, istituzioni, enti, comitati e gruppi di volontariato che operano per prevenire e rimuovere situazioni di bisogno della persona e della collettività, nonché per attivare e potenziare nuovi servizi e iniziative di carattere sociale.

“Si tratta di sostenere tutte quelle realtà che quotidianamente sono impegnate a realizzare una rete di supporto, con lo scopo di non lasciare indietro nessuno – dichiara l’assessora alle politiche sociali Valeria Giglioli – Sono associazioni, enti no profit, gruppi e comitati che operano in modo capillare sul territorio a favore di anziani, persone con disabilità, minori, adolescenti e famiglie, tutte situazioni di fragilità dove il lavoro di squadra è essenziale per addivenire a risultati importanti”.

Il contributo messo a disposizione dall’amministrazione comunale ammonta complessivamente a 81775 euro e riguarda l’attività e la progettazione svolta nel 2021. Per fare richiesta di contributo, gli interessati dovranno far pervenire la loro domanda entro il 30 novembre tramite email all’indirizzo: protocollo@comune.lucca.it; o tramite Pec all’indirizzo: comune.lucca.@postacert.toscana.it.

L’avviso e il fac simile di domanda si trovano sul sito del Comune.