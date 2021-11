Il coordinamento provinciale donne Spi Cgil incontra le scuole nella giornata di contrasto alla violenza sulle donne.

Il 25 novembre insieme all’Auser e alla Città delle donne, il sindacato sarà a Viareggio alla panchina di piazza Campioni dalle 11 alle 13 insieme al liceo classico linguistico G. Carducci, all’istituto nautico Artiglio e al liceo scientifico Barsanti Matteucci. La manifestazione si terrà inoltre al parco in via del Popolo a Capannori alle 11 insieme al liceo scientifico E. Majorana e alla Scuola Media C. Piaggia, a Borgo a Mozzano in piazza degli Alpini sempre alle 11 con l’istituto tecnologico E. Ferrari e a Lucca in piazza S. Salvatore alle 10 e in piazza dell’Anfiteatro con il polo scolastico Fermi-Giorgi.

“Come ormai accade dal 1981 anche quest’ anno il 25 novembre si celebrerà la giornata di contrasto e di lotta alla violenza sulle donne. Al di là delle ritualità e della partecipazione all’evento – spiega il coordinamento provinciale donne Spi Cgil e la Cgil Lucca – intendiamo affermare con grande forza la necessità di trasformare una giornata di testimonianza in un’occasione di ripartenza con azioni, leggi, impegno politico, crescita culturale e strategie educative nelle scuole, per rimuovere gli stereotipi, le resistenze e le sopravvivenze di una cultura patriarcale che è ancora alla base delle discriminazioni, e in particolare della violenza, di cui sono tutt’ora oggetto con tragica e crescente frequenza le donne. Questo processo deve coinvolgere donne, uomini e soprattutto giovani, ragazzi e ragazze, in un lavoro di decostruzione della cultura patriarcale e nella costruzione di un nuovo e diverso modo di concepire la relazione tra generi”.

“In questa ottica – concludono – abbiamo promosso una manifestazione alla quale hanno aderito in modo convinto e entusiastico, oltre alle associazioni Auser e La città delle donne varie scuole della Provincia di Lucca, grazie anche alla grande disponibilità ad accogliere l’iniziativa da parte di dirigenti scolastici e docenti. È ora di dire basta non solo alla violenza sulle donne, ma anche all’indifferenza verso questo fenomeno non emergenziale, che ormai segna in modo insopportabile la nostra quotidianità”.