Comunità locali e terzo settore, al Real Collegio ne parla l’assessora regionale Serena Spinelli

Torna a Lucca per parlare di terzo settore l’assessora regionale alle politiche sociali Serena Spinelli.

Aprirà con il suo saluto il convegno La comunità locale. Pubblico e Terzo settore tra reti di solidarietà e prossimità, che prenderà il via domattina (24 novembre) a Lucca al Real Collegio.

L’incontro, organizzato da Regione Toscana, Centro nazionale per il volontariato e Cesvot, in collaborazione con Anci Toscana e Forum del terzo settore, ruoterà intorno ai temi della coprogettazione e dell’integrazione sociosanitaria, mettendo in luce il ruolo e il protagonismo delle comunità locali e delle reti di prossimità. I lavori si articoleranno in sessioni, tra domani e la mattinata di giovedì (25 novembre), con interventi di rappresentanti delle istituzioni, amministratori, ricercatori, rappresentanti del mondo del volontariato.