‘Un viaggio per toccare un’idea’, a Borgo a Mozzano l’evento di Emergency

Un viaggio per toccare un’idea, un racconto sui progetti di Emergency in Sudan con Mario Spallino, il 26 novembre nella Sala delle feste di Borgo a Mozzano, organizzato dal comune di Borgo a Mozzano in collaborazione con il Gruppo Emergency Lucca.

C’è chi viaggia per conoscere e chi per divertirsi. Chi per vedere le meraviglie della natura e chi per lavorare. E poi c’è Un viaggio per toccare un’idea, il racconto di Emergency che porterà il pubblico oltre le sponde del Mediterraneo, fino in Sudan. Qui gli ascoltatori potranno toccare con mano un’idea e vedere come è stata realizzata e come funziona.

Attraverso le foto e i video di Elena Nebiolo, la voce di Mario Spallino accompagnerà il pubblico a Karthoum, dove Emergency ha aperto il Centro Salam di eccellenza in cardiochirurgia, l’unico ospedale di cardiochirurgia totalmente gratuito in un’area abitata da oltre 300 milioni di persone. Fino ad ora nell’ospedale sono stati operati pazienti provenienti da 28 paesi diversi in una regione segnata da decenni di conflitti. Inoltre, il Centro Salam è il primo ospedale dell’Anme (African network of medical Excellence – Rete sanitaria d’eccellenza in Africa) che ha l’obiettivo di costruire Centri medici di eccellenza per rafforzare i Sistemi sanitari del continente, creando una strategia comune di risposta ai problemi sanitari dell’area. Il viaggio proseguirà, poi, verso Mayo, a circa 20 chilometri da Khartoum, dove vivono più di 300mila profughi scappati dalla povertà e dalla guerra. Qui, nel Centro pediatrico di Mayo, Emergency offre cure gratuite ai bambini fino ai 14 anni di età, un programma di assistenza prenatale e screening per la malnutrizione.

Essere curati è un diritto fondamentale e deve essere riconosciuto a ogni individuo, senza discriminazioni.

È questa l’idea che Emergency vuole far toccare con mano attraverso Un viaggio per toccare un’idea.

Ingresso a offerta libera fino esaurimento posti.



Prenotazione consigliata allo 0583.82041, email lucca@volontari.emergency.it