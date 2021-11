Vaccini, ancora un ‘sì’ convinto dall’Ordine delle professioni infermieristiche di Lucca

Ancora un ‘sì’ convinto alla campagna vaccinale. È quello che arriva dal presidente provinciale Opi Lucca Guadalupe Capizzano intervenuto al Lucca Learning City.

“Di fronte ad una strategia nazionale e regionale politico sanitaria messa in atto per fronteggiare l’emergenza pandemica, noi infermieri del consiglio direttivo dell’Opi di Lucca, dopo mesi d’attività sul campo a contenimento della pandemia ed assistenza diretta ai pazienti colpiti da Covid19, come ordine professionale, dopo mirati interventi a sostegno dei professionisti infermieri confermiamo il pieno sostegno alla campagna vaccinale Covid19 – spiega Capizzano -. Un sostegno al quale associamo un ringraziamento a tutti i colleghi infermieri, per quanto è stato fatto in questo difficile momento”.

“Questa preziosa occasione che ci viene offerta dagli organizzatori dell’evento – prosegue Capizzano – ci invita a far conoscere meglio la figura professionale dell’infermiere. Se è vero come è vero che la sfida comune e globale è la transizione verso società più inclusive e resilienti, l’educazione, l’informazione non possono che assumere un ruolo da protagonisti come strumento di trasformazione sostenibile di ambiente economia e società. Per questo desidero riaffermare il valore della professione sanitaria di infermiere che ha una propria specificità e identità culturale, il cui campo d’azione è sintetizzabile nel prendersi cura della persona e della collettività. Questo concetto esprime l’ambito di competenza dell’infermiere chiamato ad occuparsi di promozione di stili di vita sani, prevenzione delle malattie, assistenza ai malati e riabilitazione”.

“L’assistenza infermieristica – ricorda Capizzano – è di natura tecnica, relazionale, educativa; essa è fondata su competenze cognitive, comunicative e gestuali, acquisite nel corso universitario di laurea in infermieristica, e sviluppate con la formazione post- base e permanente, con l’esperienza e con la ricerca. L’infermiere in possesso della laurea e dell’iscrizione all’albo, è responsabile dell’assistenza generale infermieristica, partecipa alla formazione professionale e del personale di supporto, educa all’auto-cura, coinvolge la famiglia e le persone di riferimento dell’assistito. Nella formulazione filosofica dei principali valori di fondo che ispirano la professione si colloca al di sopra di teorie e modelli concettuali il metapardigma dell’infermieristica che prende in considerazione quattro elementi fondamentali l’uomo, l’ambiente, la salute e l’assistenza infermieristica”.