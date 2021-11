Uso virtuoso dei social, la 17enne di Bagni di Lucca Rebecca Lucchesi premiata come “Alfiere della Repubblica” da Mattarella

Un vero e proprio orgoglio di Bagni di Lucca. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi (27 novembre) ha conferito 30 attestati d’onore di “Alfiere della Repubblica” a giovani che nel 2021 si sono distinti per l’uso consapevole e virtuoso degli strumenti tecnologici e dei social network, anche in relazione ai problemi posti dalla pandemia.

Presente anche la giovanissima Rebecca Lucchesi, nata nel 2004. Alla 17enne di Bagni di Lucca il riconoscimento da parte presidente della Repubblica “per l’energia e la creatività con cui svolge il suo servizio di volontariato, essendo diventata un punto di riferimento per un gruppo di giovani e per l’intero comitato della Croce Rossa. Le sue abilità informatiche le hanno anche permesso di innovare la comunicazione e quindi di coinvolgere maggiormente l’intera comunità di riferimento”.

“Rebecca, nonostante la giovane età, svolge un ruolo essenziale nel comitato della Croce Rossa di Bagni di Lucca. Con grande maturità e serietà ha partecipato, durante la fase più acuta della pandemia e anche dopo, alle attività di volontariato in favore delle persone più vulnerabili. Divenuta referente del ‘media team’, ha coordinato un gruppo di giovani, che ha dato vita a una comunicazione innovativa e partecipativa, capace di sensibilizzare la comunità sui servizi prestati dalla Croce Rossa. L’energia di Rebecca è stata inoltre fondamentale per l’attuazione di un progetto finalizzato ad alleviare le forme più gravi di povertà attraverso varie misure di inclusione sociale, tra cui i servizi di distribuzione viveri e di altri beni di prima necessità. In quest’ambito, la giovane volontaria di Bagni di Lucca ha curato le relazioni con altri enti del territorio e ha curato la piattaforma dedicata, aggiornandola con una grossa mole di dati sulle richieste degli utenti e le procedure di consegna”.

Anche il consigliere regionale Mario Puppa si congratula con la giovane di Bagni di Lucca: “Brava Rebecca! Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito l’attestato d’onore di ‘Alfiere della repubblica’ alla giovanissima Rebecca Lucchesi, volontaria della Croce Rossa Italiana-comitato di Bagni di Lucca. Un paio di anni fa Rebecca ha avuto la geniale idea di creare un gruppo per promuovere sui social, soprattutto tra i ragazzi, le attività dell’organizzazione di volontariato. L’iniziativa ha avuto un grande successo sia su Instagram che su TikTok e molti giovani si sono impegnati proprio in questo periodo di pandemia. Una bella storia da condividere che fa onore a lei e a tutti gli amici della Croce Rossa”.