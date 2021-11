Emergency arriva a Lucca con il ‘Panettone fatto per bene’

Il Panettone Fatto per bene arriva a Lucca. Sabato 4 e domenica 5 dicembre Emergency sarà infatti a palazzo Pretorio in San Michele dalle 10 alle 19 con il dolce natalizio mentre mercoledì 8 dicembre il nuovo gruppo Emergency Barga sarà presente con uno stand al Barga Chocolate e il gruppo Emergency di Lucca alla festa ‘prenatalizia’ di San Gennaro. Il panettone, realizzato in collaborazione con Tre Marie, è un modo per sostenere le attività umanitarie dell’organizzazione in Italia e nel mondo, dando il proprio contributo per garantire il diritto a cure gratuite e uguali per tutti.

Il panettone, del peso di 1 kg, è realizzato seguendo la tradizionale ricetta milanese, con una forma bassa e un impasto soffice arricchito con uvetta, scorzoni canditi di arance siciliane e cubetti di cedro Diamante che gli conferiscono un gusto ricco e pieno e un aroma agrumato e costa 15 euro che, al netto delle spese, saranno utilizzati per sostenere tutti i progetti di Emergency in Italia e all’estero, dove l’associazione continua a offrire cure mediche gratuite e di elevata qualità alle vittime di guerra, delle mine antiuomo e della povertà.

Sarà possibile acquistare il Panettone fatto per bene anche qui.