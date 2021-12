Sabato scorso (27 novembre) si è tenuto in tutta Italia il Banco Alimentare, iniziativa su scala nazionale che la Round Table Italia ha deciso di elevare e promuovere a service nazionale. La Round Table 51 di Lucca non ha mancato di essere presente e attiva in questa bella occasione di condivisione e aiuto del prossimo, presidiando il supermercato Carrefour di Lucca. Certamente i risultati parlano da soli, ma, come ricorda il presidente Simone Amato: “Queste occasioni sono molto formative per noi giovani tabler, in quanto ci permettono di avvicinare la nostra realtà a quella di chi è meno fortunato, consentendoci una crescita personale e una profonda riflessione su quanto basti poco per rendere felice il prossimo”.

La Round Table Lucca, insieme a tutte le associazioni lucchesi che hanno contribuito e partecipato dedicando il loro tempo hanno ottenuto lo straordinario traguardo dei 29.000 chili di cibo raccolto. “Un grande ringraziamento – spiega il presidente – va a tutta la Tavola di Lucca, ai giovani che hanno partecipato e a tutta la popolazione locale che è passata ad offrire il proprio contributo”.