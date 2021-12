L’applicazione Senzabarriere promossa sul sito del Comune

Senzabarriere App promossa sul sito del Comune di Lucca. Il presidente dell’associazione Luccasenzabarriere, Domenico Passalacqua, ringrazia Palazzo Orsetti per il sostegno e il contributo dato per la promozione dell’iniziativa.

“Dopo il convegno organizzato ad un anno dal rilascio dell’applicazione – commenta Passalacqua -, si aggiunge ora un nuovo tassello fondamentale per la buona riuscita della promozione del nostro progetto. La Senzabarriere.app è stata inserita nel sito del Comune di Lucca e di questo non possiamo che essere felici e soddisfatti. Per questo voglio ringraziare personalmente il sindaco e tutti gli amministratori, assessori e consiglieri, che ci sostengono e ci accompagnano in questo percorso. Colgo l’occasione anche per ringraziare le Fondazioni Cassa di Risparmio di Lucca e Banca del Monte che non hanno mai fatto mancare il loro supporto, i Comuni che hanno aderito alla mappatura, le scuole e gli studenti che hanno materialmente percorso in lungo e il largo il territorio, le associazioni di categoria e gli sponsor che credono in noi: grazie a tutti”.

L’applicazione ideata dall’associazione Luccasenzabarriere è un vero e proprio vademecum dell’accessibilità. I volontari hanno mappato attività commerciali, negozi, palazzi, musei, chiese, ristoranti e pub della provincia di Lucca: all’interno dell’app si possono trovare tutte le indicazioni sulla presenza o meno di barriere architettoniche e altre indicazioni utili, per potere visitare e vivere in totale tranquillità il nostro territorio.

La app è gratuita e disponibile per Androis e iOS.