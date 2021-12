Al circolo Pd di Sant’Anna la raccolta di generi alimentari per le famiglie in difficoltà

Anche quest’anno il Partito democratico di Lucca promuove la raccolta di generi alimentari e beni di prima necessità per le famiglie e le persone in difficoltà del territorio. Da lunedì 13 a sabato (18 dicembre) in sede straordinaria sarà aperta la sede del partito in via Barbantini 112 per raccogliere le offerte dei cittadini.

“La straordinaria risposta che abbiamo avuto l’anno scorso in occasione della prima edizione di Solidarietà in Circolo ci ha spinto a replicare anche quest’anno questa bella iniziativa – ricorda il Pd di Sant’Anna -. Come l’anno pDassato, anche stavolta ci appoggeremo ad associazioni di volontariato del territorio per devolvere alle persone e alle famiglie più bisognose le offerte che raccoglieremo, per contribuire, nel nostro piccolo, a far loro passare delle feste più serene. La crisi scatenata dalla pandemia che stiamo vivendo è ancora lontana dall’essere risolta e come Pd Lucca abbiamo sentito forte il bisogno di stare vicino, anche quest’anno, a tutti quei soggetti più in difficoltà“.

Sarà possibile consegnare le proprie offerte lunedì dalle 10 alle 13, mercoledì dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 20, giovedì dalle 16 alle 18, venerdì dalle 10 alle 13 e sabato dalle 10 alle 12. Per ogni informazione o esigenza è possibile contattare i numeri 329 7304837 o 333 4896975.