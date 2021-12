Terra madre day, Slow Food in piazza San Francesco con la ‘spesa sospesa’

Nei giorni intorno al 10 dicembre in tutto il mondo si festeggia Terra Madre Day, un grande evento di Slow Food, in cui le Comunità e le Condotte celebrano la biodiversità con eventi locali che si svolgono contemporaneamente in tutto il mondo.

Il tema di quest’anno è Ritorno alle radici: Cibo & comunità, un invito a riunirci intorno al tavolo e a condividere un pasto significativo con le nostre Comunità.

Nella Piana di Lucca, si festeggia, come nel resto della Toscana, nei mercati della Terra con un pensiero per chi è ancora in difficoltà. La condotta di Lucca Compitese Orti Lucchesi e il mercato contadino MercoledìBio di piazza san Francesco hano organizzato il 12esimo Terra Madre Day che si terrà il 15 dicembre (dalle 14,30 in poi) al mercato contadino di piazza san Francesco per mettere in atto una “buona pratica”, un pensiero solidale per chi è ancora in difficoltà invitandovi a partecipare alla spesa sospesa.

Per tutto il pomeriggio di mercato, saranno disponibili dei coupon con i quali raccogliere una spesa sospesa che verrà messa a disposizione nei giorni successivi ad Associazioni di volontariato nel segno del cibo Buono pulito e giusto, per tutti che Slow Food sostiene con i suoi progetti e le sue comunità. Ognuno potrà lasciare un importo a piacere e un pensiero da consegnare all’Associazione da scegliere tra i produttori del mercato della Terra, prodotti locali, biologici, sostenibili.

“Il Terra Madre Day – scrive Slow Food – è anche un’opportunità per l’intera rete Slow Food di festeggiare il cibo locale e promuovere produzioni e metodi di consumo sostenibili nelle proprie comunità e i decisori locali. Migliaia di azioni in ogni angolo del pianeta stanno mettendo in risalto, in questi giorni, l’unità della nostra visione e la diversità che lottiamo per mantenere. In piazza san Francesco sarà presente un tavolo dell’Associazione dove trovare materiale informativo per conoscere meglio i progetti di Slow Food in difesa della biodiversità alimentare, dell’educazione del gusto ad adulti e bambini, della condivisione ctra produttori e consumatori, della sostenibilità alimentare”.

Per maggiori info: Elena Pardini fiduciaria della condotta Slow Food Lucac Compitese Orti Lucchesi – 338 275 2695