Babbo Natale di Anpana incontra i bambini al bar La Fenice

Domenica prossima (19 dicembre) Babbo Natale di Anpana, con la slitta, incontra i bambini al bar edicola La Fenice a San Marco in via per Camaiore 125 (di fronte al Foro Boario).

Babbo Natale sarà presente dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. A tutti i bambini saranno offerti dolciumi. Presente anche uno stand con gadget (a tema cani/gatti) di sostentamento per Anpana Lucca.