Donati 5mila euro a enti benefici in nome dell’infermiera Giovanna Colombini

Una raccolta nata spontaneamente e che ha raggiunto più di 5mila euro, tra donazioni provenienti da amici, colleghi e parenti di Giovanna Colombini, infermiera deceduta lo scorso 28 settembre in un incidente nel parcheggio dell’ospedale San Luca di Lucca.

Oggi (20 dicembre), giorno del compleanno di Giovanna, il figlio, Marco Pucci e i familiari, tengono a ricordare e ringraziare tutti gli amici, conoscenti, compaesani che hanno deciso spontaneamente di lasciare un’offerta in suo ricordo.

Un ringraziamento speciale va a tutto il personale dell’ospedale San Luca ed in particolare ai colleghi del Setting B.

Le offerte sono state versate a vari enti benefici, del territori e non, che si pongono come obiettivo l’aiuto del prossimo, in memoria di Giovanna e della sua innata predisposizione verso gli altri. Sono stati raccolti complessivamente 5170 euro, le donazioni sono le seguenti: 1370 euro a Airc, 500 euro a Emergency, 500 euro a Dynamo Camp, 500 euro a Agbalt, 400 euro Aeliante, 300 euro a L’allegra Brigata e 1600 euro alla misericordia di Capannori.