Una targa per ringraziare il personale dell’hospice San Cataldo a Lucca per la professionalità e la cura con la quale hanno accompagnato Orfeo Sbragia durante la malattia.

È stata consegnata oggi (20 dicembre) al responsabile medico della struttura Andrea Bertolucci, e a tutti gli operatori dalla moglie Monica e dal figlio Stefano, che sono sempre stati vicini a Orfeo e hanno stretto un legame anche loro profondo con il personale.

“È questa l’occasione – ha affermato Bertolucci – per ricordare un collega e un amico, che è stato qui con noi da paziente per diversi mesi. In questo ambito, come sempre facciamo, siamo riusciti a far stare il più possibile i familiari con il proprio caro. Orfeo purtroppo ci ha lasciato ma nel suo percorso è stato sicuramente sostenuto dal nostro lavoro e dalla nostra amicizia. Ringraziamo la moglie Monica e il figlio Stefano per la loro vicinanza e per questa targa di ringraziamento che ci gratifica molto e che ricorda ciò che è stato fatto nel tempo in cui è stato con noi”.

Orfeo Sbrana aveva lavorato come infermiere nel dipartimento chirurgico di Lucca e poi, negli ultimi anni, nella struttura di odontoiatria diretta da Paolo Rolla, presente alla consegna della targa, insieme anche, tra gli altri, al direttore di zona distretto della Piana di Lucca Luigi Rossi e a Svaldo Sensi, posizione organizzativa che coordina gli infermieri sul territorio.