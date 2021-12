Ancora un successo per la comunità di Sant’Egidio. Che anche oggi (25 dicembre) come ogni anno ha organizzato un doppio appuntamento per far vivere la gioia del pranzo di Natale anche a chi non potrebbe permetterselo.

In tanti, grazie all’opera dei volontari, hanno partecipato all’arcivescovato e a San Vito dove sono anche stati distribuiti doni ai partecipanti, soprattutto ai più piccoli.

A tavola anche l’arcivescovo monsignor Paolo Giulietti, che non è voluto mancare a questo momento di convivialità e di solidarietà,.