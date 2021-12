Bimba di 4 anni affetta da una malattia rarissima, al Marco Polo Sports Center una gara di beneficenza

Una partita di calcio per aiutare una bimba di quattro anni della provincia di Massa, affetta da una malattia rarissima, la malformazione del gene Wwox, è stata organizzata per mercoledì (29 dicembre) alle 18 dall’associazione Mondocalcio Versilia.

Quello della bimba massese è l’unico caso di malformazione del gene Wwox confermato in Italia mentre in tutto il mondo ce ne sarebbero soli altri 20, di cui solo una decina riusciti a sopravvivere, fanno sapere gli organizzatori dell’evento. La partita non è l’unica iniziativa organizzata da parte dell’associazione durante le festività natalizie per la bambina: è stata infatti promossa anche una lotteria.

La mamma della piccola è in prima linea per sensibilizzare le persone sulla sua patologia, sulla sanità italiana che, continuano gli organizzatori, non sempre sostiene e per chiedere un aiuto, anche economico, dal momento che i costi per sostenerne ricoveri e terapie giorno dopo giorno sono diventati esorbitanti.

Durante la gara, che si terrà sul campo sintetico del Marco Polo Sports Center, fra i cui soci c’è la famiglia del ct campione del mondo Marcello Lippi e che per l’occasione è stato messo gratuitamente a disposizione, si affronteranno le vecchie glorie viareggine.