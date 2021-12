La Fondazione Confcommercio Toscana Onlus, che a livello regionale porta avanti le iniziative solidali e benefiche dell’associazione di categoria, chiude l’anno pensando ai piccoli pazienti dell’ospedale fiorentino Meyer.

Il presidente Antonio Fanucchi ha infatti consegnato al segretario generale della Fondazione Meyer Alessandro Benedetti 5 mila coloratissime mascherine chirurgiche offerte dalla ditta C&S Italy srl di Arezzo e un assegno da 2500 euro da destinare all’acquisto di attrezzature utili a far fronte all’impennata di casi di bronchiolite che l’ospedale sta affrontando in queste ultime settimane.

Foto 2 di 2



“Un grazie sentito a Confcommercio Toscana e alla sua Fondazione per la loro sensibilità nei confronti del Meyer – ha detto il segretario generale della Fondazione Meyer Alessandro Benedetti -. La donazione in denaro sosterrà l’acquisizione di importanti attrezzature utili all’ospedale per far fronte ai numerosi casi di bronchioliti concentrati nelle ultime settimane, mentre le mascherine saranno utili agli operatori in un periodo ancora di grande attenzione e allerta a causa dell’epidemia di Covid-19″.

“La nostra Onlus è attiva dal 2007 e prosegue il suo impegno nel sociale stringendo collaborazioni con strutture sanitarie e associazioni vicine a chi soffre e ha bisogno di un sostegno concreto – ha dichiarato il presidente della Fondazione Confcommercio Toscana Antonio Fanucchi – imprescindibile per noi anche la collaborazione con la Regione Toscana, in particolare con l’assessorato alla Salute, che ci aiuta ad indirizzare i nostri interventi in iniziative che siano davvero utili e rispondenti alle esigenze di tutela della salute pubblica, come quella sulla conoscenza dell’ictus cerebrale, portata avanti con l’associazione Alice Toscana Onlus, e adesso questa per il Meyer”.

All’incontro hanno partecipato anche Manuele Braghero, responsabile della segreteria dell’assessore regionale al diritto alla salute e sanità Simone Bezzini, e il presidente di Confcommercio Toscana Aldo Cursano: “se potessimo esprimere un desiderio per Natale, sarebbe quello di cancellare la malattia dalla vita dei bambini. Purtroppo, non possiamo essere esauditi, e allora non ci resta altro che darci da fare e attivare tutte le sinergie possibili perché siano protetti e curati al meglio, grazie all’impegno eccellente del personale sanitario. Il nostro pensiero più affettuoso va ai piccoli pazienti del Meyer e alle loro famiglie”.