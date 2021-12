Croce Rossa di Lucca, al via un nuovo corso per diventare volontari

Nuovo anno, nuovi corsi. Lunedì 10 gennaio, dopo le festività natalizie, alla Croce Rossa di Lucca prenderà il via un nuovo corso di accesso online per diventare volontari.

Il corso tratterà diverse tematiche inerenti le attività istituzionali dell’associazione e, oltre ai principi fondamentali e alla storia della Croce Rossa, saranno spiegate le basilari manovre salvavita e di primo soccorso, la progettazione delle iniziative in risposta alle esigenze del territorio e la formazione per garantire la sicurezza dei volontari. Durante il primo incontro verranno presentate le modalità di partecipazione con i relativi documenti richiesti, saranno illustrati gli argomenti delle lezioni in calendario e fornite altre informazioni. Il corso è aperto a tutti ed è prevista un’età minima di 14 anni. Al termine di questo percorso sarà possibile accedere a diverse specializzazioni in campo sanitario, assistenza alla popolazione e soccorso in situazioni di emergenza.

Il corso di accesso è infatti il primo passo per scoprire le attività che Croce Rossa copre non solo come servizio in ambulanza, ma anche come protezione civile, assistenza alle fasce più deboli della popolazione e della divulgazione del diritto internazionale umanitario. Al corso, che si terrà in modalità online alle 21, potranno iscriversi un massimo di 30 persone scrivendo a formazione@crilucca.it. Una volta iscritti si potrà ricevere il link per partecipare alla serata.

“Questi ultimi due anni ci hanno messo veramente a dura prova – ha commentato il presidente Fabio Bocca – e i volontari, più che mai, sono stati preziosi per tutta la popolazione. Abbiamo ancora bisogno di un aiuto per continuare a svolgere al meglio tutte le nostre attività e garantire ancora supporto ai più vulnerabili. L’emergenza sanitaria purtroppo è ancora forte, con più mani sarà più facile sconfiggerla”.