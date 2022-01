Anche il Leo Club di Lucca sposa la tradizione del caffè sospeso

Anche il Leo Club di Lucca sposa una delle più belle tradizioni partenopee: il caffè sospeso.

Il Leo Club Lucca viene fondato nel 1994 con il patrocinio del Lions Club Lucca Host, e da allora opera attivamente all’interno della comunitù. Un’organizzazione no profit che opera attivamente sul territorio. Ma “il sospeso” in molti bar della città che hanno aderito alla meritoria iniziativa ha visto la luce da novembre scorso e sta piano piano letteralmente dilagando in città. Sempre più esercenti, infatti, stanno partecipando a questo piccolo ma significativo gesto di solidarietà concreta e di grande suggestione specie in questo momento storico devastato dalla pandemia.

Il rilancio di progetti del genere potrà solo contribuire a evitare uno dei tanti pericoli della pandemia non meno subdolo di quelli medico: l’egoismo, che genera chiusura laddove bisogna rafforzare l’unione e la condivisione per venir fuori dalla crisi. “Laddove abbonda il peccato sovrabbonda la grazia”, scriveva l’evangelista Luca, e laicamente significa quello che tutti sappiamo in fondo da quando è apparso il Covid nelle nostre vite: ne verremo fuori solo tutti insieme. Magari anche con un buon caffè per chi non si può permettere nemmeno quello.

Solidarietà, e allora forse tutto avrà avuto un senso. Questa la speranza per l’anno appena nato.