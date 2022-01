Croce Verde di Ponte a Moriano, aperte le iscrizioni al corso soccorritori

Sono aperte, alla Croce Verde di Ponte a Moriano, le iscrizioni al corso soccorritori 2022. Il corso inizierà giovedì 20 gennaio alle 21.

Le lezioni teoriche si terranno online e in presenza secondo le norme Covid in vigore, mentre le prove pratiche saranno svolte in presenza con piccoli gruppi. Il corso abilita all’uso del Dar.

Per il livello base il requisito è aver compiuto 16 anni al momento dell’esame, per l’avanzato aver compiuti 18 anni.

Entrambe le certificazioni sono valide come credito formativo per le scuole superiori. Per accedere alla sede dove si terrà il corso e per il tirocinio sulle ambulanze è obbligatorio il super Green Pass (vaccinazione anticovid obbligatoria).

Per iscriversi compilare il modulo presente qui sono necessari meno 3 minuti. Altrimenti compilare la scheda di iscrizione presente sul sito e consegnarla in sede, oppure per email a info@croceverdeponte.it, oppure via fax allo 0583578586.

La scheda può essere ritirata in sede (cia Vecchiacchi 17, Ponte a Moriano – Lucca) oppure stampata dalla sezione “allegati” qui.

Per tutte le informazioni sul corso, consultare il sito all’indirizzo o rivolgersi alla segreteria della Croce Verde tel: 0583406490.