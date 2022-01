Lucca, va in pensione il direttore della medicina dello sport Carlo Giammattei

Ha guidato con competenza, passione e umanità la struttura di medicina dello sport, prendendo il testimone nel marzo del 2012 dal professor Enrico Castellacci. Carlo Giammattei, direttore della medicina dello sport di Lucca e Versilia all’interno del dipartimento della prevenzione dell’azienda Usl Toscana nord ovest, è andato in pensione alla fine del 2021.

La direzione aziendale lo ringrazia per l’impegno professionale profuso in questi anni in questa rilevante funzione. Al dottor Giammattei, che ha sempre dimostrato qualità umane e professionali non comuni, vanno anche la gratitudine e l’affettuoso saluto di tutte le colleghe e i colleghi.

Lucchese, Giammattei si è laureato in medicina e chirurgia nel 1984 all’università di Pisa, con specializzazione in medicina dello sport, sempre a Pisa nel 1987 e ha al suo attivo anche vari corsi universitari di perfezionamento. E’ stato medico specialista al centro di medicina dello sport Fmsi di Lucca dal 1987 al 1993, quando ha assunto l’incarico di assistente medico di igiene pubblica e del territorio a tempo pieno di ruolo in Valle del Serchio. Dal 1995 è diventato dirigente medico di primo livello nella struttura di medicina e traumatologia dello sport dell’allora azienda Usl 2 di Lucca, di cui ha assunto la direzione appunto nel 2012. Dal dicembre 2000 è presidente dell’associazione medico sportiva Fmsi della provincia di Lucca.

Ha partecipato a vari convegni, scritto libri e pubblicato articoli scientifici su varie tematiche della medicina dello sport. Ha anche collaborato con il professor Castellacci nella preparazione della trasferta in Germania della nazionale di calcio ai mondiali 2006, che si sono conclusi con il trionfo azzurro. È stato inoltre medico della nazionale italiana di ciclismo ai campionati del mondo dal 2010 al 2014 e anche medico di altre squadre professionistiche di ciclismo a livello internazionale. E’ infine professore a contratto per l’università di Pisa, nel corso laurea magistrale in scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate.

Dunque, un lungo impegno nella sanità pubblica e al servizio dello sport, che sicuramente proseguirà, in altre forme e modalità, anche in futuro. Al dottor Giammattei l’augurio di tanta serenità per gli anni a venire.