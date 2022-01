Gli effetti del covid sulla psiche al centro del webinar dell’Ordine dei medici di Lucca

Gli effetti dell’infezione da Sars CoV-2 sulla psiche saranno al centro del webinar organizzato dall’Ordine dei medici di Lucca.

L’appuntamento è in programma per domani (14 gennaio) alle 20,50. Ospite d’eccezione sarà lo psichiatra Armando Piccinni. Per partecipare all’evento clicca qui.