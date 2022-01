Sportelli di ascolto gratuiti con l’associazione Blu Ludovica

Nata a in ricordo di Ludovica Tocchini e a sostegno della salute mentale, l’associazione Blu Ludovica aiuterà chi non si può permettere cure psicologiche e psichiatriche perché “nessuno sia più solo”.

CapendoTi, si chiamano così gli sportelli d’ascolto totalmente gratuiti che l’associazione metterà a disposizione di tutti i giovani ragazzi e ragazze a partire da martedì (18 gennaio). Su prenotazione quindi e in massima sicurezza, ogni martedì alla Misericordia di Montecarlo (via di Montecarlo 10 a/b) sarà possibile incontrare la psicologa Ilaria Giannini: “Saranno semplici sedute di ascolto e comprensione – dice l’associazione – volti ad indirizzare poi verso percorsi più specifici e indicati. Garantiamo la massima riservatezza e accoglienza. É importante promuovere eventi a sostegno della salute mentale. È fondamentale che questo campo della medicina venga considerato al pari degli altri – continua l’associazione – Bisogna insegnare che anche i pensieri e le abitudini si ammalano, come un organo e necessitano di cure, attenzioni, tanto amore. Sono percorsi lunghi, difficili. Blu Ludovica c’è anche per questo, per dare una mano a tutte le famiglie che si trovano in questa difficoltà. Perché chiedere aiuto é il più grande atto d’amore verso se stessi”.

Blu come i suoi occhi, l’associazione è stata creata da un gruppo di familiari e amici con l’intento di promuovere una cultura di solidarietà per combattere il pregiudizio legato alla salute mentale e per sostenere, anche economicamente, chi si trova a dover intraprendere il difficile cammino accanto a persone in difficoltà psichica. Sulla pagina si trova anche l’Iban per le donazioni.

Per prendere un appuntamento si può chiamare il 345.2433565 oppure mandare una mail a bluludovicacapendoti@gmail.com. È possibile anche chiamare la Misericordia di Montecarlo allo 0583.228844.