Isi Machiavelli, ecco le iniziative per la Giornata della memoria

Un minuto di silenzio prima delle lezioni e subito dopo l’appello in ricordo delle vittime della Shoah. Inizierà così la Giornata della memoria all’Isi Machiavelli.

Successivamente, alle 10,15 tre classi (una per ogni istituto) con la dirigente scolastica si recheranno al cippo di Don Aldo Mei in prossimità di Porta Elisa, davanti al quale i rappresentanti di istituto leggeranno brevi testi selezionati dai docenti della commissione educazione alla legalità e alla cittadinanza dell’istituto. Le classi proposte sono la IV C SSA per l’istituto professionale Civitali, la IV C per il liceo classico Machiavelli, la IV E per il liceo delle scienze umane Paladini.

In generale, durante la giornata tutti i docenti dell’Istituto proporranno nelle proprie classi spunti di riflessione sul tema della Shoah e sull’importanza della memoria nella costruzione di una società civile, tratti anche dalle proposte di Emmanuel Pesi.