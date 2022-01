Casa della Carità, terminati i lavori di rinnovo dei locali

L’associazione di volontariato Casa della Carità, che da decenni raccoglie decine di volontari per operare in ambito di solidarietà con persone in situazione di bisogno, ha da poco terminato i lavori di rinnovamento dei locali e degli arredi delle due strutture di via del Fosso (sala cucina e sala mensa) e di via Brunero Paoli (dormitorio).

I lavori sono stati realizzati grazie al contributo della Fondazioni Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione Banca del Monte di Lucca, che l’associazione ringrazia per aver reso possibile l’acquisto di materiali, mobili e strutture necessarie.