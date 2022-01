Croce Rossa di Bagni di Lucca, inaugura una nuova ambulanza

Il comitato di Bagni di Lucca della Croce Rossa Italiana cresce con l’arrivo di una nuovissima ambulanza di tipo A per emergenza-urgenza.

Il mezzo, su motorizzazione Ford e dotato di tutti i presidi di nuova generazione per la risposta più completa, verrà inaugurato sabato (5 febbraio) a Bagni di Lucca, nella piazza del Circolo dei Forestieri alla presenza delle autorità cittadine, degli esponenti locali e regionali di Croce Rossa e del mondo del volontariato della Valle del Serchio.

La nuova ambulanza arriva dopo quattro anni dall’acquisto della precedente e va ad accrescere il parco macchine dedicato all’emergenza-urgenza portando a 4 le ambulanze operative di tipo A, a cui si aggiunge il Porter 4×4 attrezzato in grado di intervenire su strade strette di montagna, in percorsi impervi, ma soprattutto tra le strette vie dei centri storici del territorio. L’acquisto del nuovo mezzo è stato possibile grazie ad una accurata gestione dei propri fondi da parte del comitato di Bagni di Lucca, con l’aggiunta delle donazioni che in questo periodo sono giunte da parte della popolazione e che sono state utilizzate per completare questo progetto. Uno sforzo alla fine notevole che ha permesso di conseguire indubbiamente un importante risultato che arricchisce la capacità operativa della Cri di Bagni di Lucca.

La nuova ambulanza, oltre a tutta la strumentazione necessaria agli interventi d’urgenza, è stata dotata di nuovi strumenti: un Ked (Kendrick Extrication Device) di ultima generazione; un dispositivo che viene impiegato per l’estrazione da un veicolo di un traumatizzato, un impianto di purificazione dell’aria a ciclo continuo, seggiolina con assistenza alla discesa manuale.

Come detto, il nuovo mezzo verrà inaugurato sabato (5 febbraio) nella piazza del Circolo dei Forestieri a Bagni di Lucca. L’appuntamento è per le 14,30. Dopo i saluti delle autorità, introdotti dalla lettura dei sette principi fondamentali della Croce Rossa da parte della giovanissima volontaria Rebecca Lucchesi, di recente insignita dal presidente della Repubblica Mattarella del titolo di Alfiere della Repubblica per il suo particolare impegno durante il periodo del lockdown, ci sarà la benedizione del nuovo mezzo insieme al parco macchine del comitato di Bagni di Lucca della Cri. Sarà l’occasione per conoscere anche altri mezzi in dotazione come l’unità cinofila, un Ford Pick-up ed un furgone per il trasporto dei materiali.

La cerimonia si concluderà con un rinfresco offerto a tutti i partecipanti, servito dai volontari Cri. Seguirà alle 16,30, nella sala Rosa del Circolo dei Forestieri, la presentazione del libro di poesie “Tracce. Prometeo non muore mai” di Paolo Bambini. I proventi della vendita del libro durante questo evento saranno interamente devoluti al comitato Croce Rossa di Bagni di Lucca.

Tutti gli eventi in programma si svolgeranno secondo le vigenti normative di contrasto al Covid -19.