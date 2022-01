Suor Laura Gemignani missionaria in Uganda ospite dello Spazio Spadoni

Il secondo appuntamento dei martedì di Spazio Spadoni in tema di coraggio, ha ospitato suor Laura Gemignani, missionaria comboniana in Africa, prima in Etiopia, poi in Sudan e ora in Uganda. Con le sue parole e la sua testimonianza appassionata è arrivata dentro al cuore degli oltre duecento partecipanti di questo incontro organizzato da Spazio Spadoni in collaborazione con il Centro missionario di Lucca.

Suor Laura, prima insegnante poi infermiera grazie al suo sogno di curare i lebbrosi, ha raccontato che oggi lei è il frutto degli incontri delle persone che ha conosciuto finora, e ringrazia particolarmente monsignor Giuliano Agresti, uomo di passione, che le ha donato il crocifisso che l’ha sempre accompagnata nelle sue missioni, e anche suo papà, che con la sua forza l’ha sempre spinta a non fermarsi di fronte alle difficoltà, ma bensì ad osare ed essere tenace.

“Il suo coraggio – spiegano gli organizzatori – deriva dall’agire col cuore, con l’amore e il senso del dono, che si ricollega all’altro tema cardine per Spazio Spadoni, che è quello della reciprocità. Nel suo racconto ci ha spiegato cosa vuol dire essere donna consacrata in missione, e attribuisce il merito della sua vocazione a padre Comboni, un uomo santo che per primo ha creduto nella donna che rinsalda, che grazie al suo coraggio di osare e resistere riesce ad aiutare e a convivere con la paura, che è parte integrante del suo vestito di suora. La speciale espressione del coraggio della chiesa, è propria quella dei Comboniani, che spinge a perseguire tutto quello che c’è da fare per salvare vite più dei protocolli imposti”.

“Essere suora in Africa significa esporsi, uscire, lottare – si legge ancora nella nota – Essere senza protezione e vivere questo martirio aspettando i lunghi tempi, essendo sempre presenti dove c’è bisogno, creando una cultura del perdono, instillando qualche parolina dolce, esponendosi sempre all’amore e alla solidarietà, perché la Missione dà ossigeno, è virale. E in tutto questo c’è sempre Dio con noi perchè Lui non ci lascia soli se ci crediamo veramente. Durante questo incontro sono stati tanti gli interventi da parte del pubblico, in particolare è stato caloroso il supporto e il ringraziamento a suor Laura da parte delle altre suore missionarie del progetto di Misericordia Hicsum che sempre più sta crescendo in tutto il mondo”.

A concludere l’evento sono stati i ringraziamenti di Luigi Spadoni, fondatore di Spazio Spadoni, che ha sottolineato quanto le parole di suor Laura siano arrivate dritte al cuore di tutti i presenti, e quanto il suo coraggio sia di esempio per tutti.

Prossimo appuntamento martedì 22 febbraio con suor Perpetue dal Congo, che da settembre è qui in Italia nella Misericordia di Orto Nova per il bellissimo progetto di Hicsum, e parlerà appunto del ‘coraggio di uscire dalla propria terra’.