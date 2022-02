Palestra, ambulatorio e ascolto Lgbtqia+: ecco le novità alla Casa del popolo di Verciano

Un ambulatorio popolare, un punto di incontro Lgbtqia+ e una palestra popolare. Sono queste alcune delle novità alla Casa del popolo di Verciano che vanno ad aggiungersi all’attività dello sportello di ascolto, una finestra aperta sulla comunità che ha permesso a Potere al popolo di fare inchiesta sui bisogni di persone e famiglie del territorio che si trovano quotidianamente a lottare per la casa, per i documenti, per il lavoro, per la sanità, per l’assistenza sociale.

“Obiettivo dello sportello è infatti quello di favorire nelle persone la nascita di una piena coscienza di sé, preludio al risveglio di quella coscienza di classe che una gran parte dell’opinione pubblica crede ormai un concetto morto e sepolto e che per noi è invece quanto mai attuale, necessario ed auspicabile – spiegano dalla Casa del popolo -. A conferma di tutto questo, alcun* utenti, oltre a trovare nella Casa del Popolo un punto di riferimento e una comunità accogliente, nel tempo sono diventat* attivist* e hanno iniziato a viverla quotidianamente come luogo di emancipazione e riscatto, mettendosi a loro volta a servizio di altre persone in difficoltà e contribuendo a trovare le risposte ai loro bisogni”.

Negli ultimi mesi, a fianco dello sportello di ascolto popolare, è stato attivato un altro importante strumento: l’ambulatorio popolare. L’ambulatorio è gestito da personale qualificato in grado di offrire consulenze sanitarie e prestazioni infermieristiche di base, fornire assistenza per pratiche sanitarie amministrative, dare informazioni medico-sanitarie, richiedere presidi medico-sanitari. Il tutto nel rispetto dei protocolli sanitari e anti-Covid. Il numero di riferimento da contattare è 3703764385.

In queste settimane è in arrivo anche un’altra importante novità: il punto di incontro Lgbtquia+. Un riferimento per tutte le persone che sentono l’esigenza di confrontarsi su queste tematiche, ma anche per dare supporto a chi è vittima di discriminazioni o vuole esprimere un disagio. Per questa ragione è stata attivata una linea telefonica dedicata a cui potersi rivolgere, il numero è il 3247904666.

Inoltre, dopo la pausa forzata causata dai vari lockdown, col nuovo anno è stata riattivata alla Casa del Popolo la palestra popolare. Da alcune settimane sono infatti ripartiti i corsi di Boxe (il mercoledì dalle 19,30 alle 21 e la domenica dalle 16,30 alle 18), di Tai Chi Quan e autodifesa con bastone (il giovedì dalle 18,30 alle 19,30) e di Yoga (il giovedì dalle 19,30 alle 20,30). Tutti i corsi sono tenuti da istruttori professionali e si svolgono con modalità atte a garantire la sicurezza dei partecipanti rispetto al Covid. Il numero da contattare per informazioni e prenotazioni è il 3383091300. Per qualunque informazione sulle attività di Potere al Popolo Lucca è comunque sempre possibile andare alla Casa del popolo tutti i sabati pomeriggio, consultare le pagine Facebook e Instagram o scrivere alla mail palplucca@gmail.com.