Giornate di raccolta del farmaco, ecco dove si può donare in provincia di Lucca

Nessuno debba scegliere se mangiare o curarsi. È con questo obiettivo che 28 farmacie della provincia di Lucca hanno aderito alle Giornate di raccolta del farmaco iniziate martedì (8 febbraio) e promosse dalla Fondazione Banco Farmaceutico. Fino a lunedì (14 febbraio) sarà quindi possibile acquistare farmaci senza obbligo di ricetta medica e donarli agli enti benefici del territorio. Il farmacista suggerirà le categorie di farmaci di cui c’è maggiore ed effettivo bisogno: per lo più antinfluenzali, antinfiammatori e antipiretici, ma anche antiacidi, antimicotici, analgesici, anestetici locali o cortisonici in crema, colliri, soluzioni fisiologiche nasali e disinfettanti.

A Lucca aderiscono la farmacia Angeli di via Santa Lucia in centro storico, la Baldi di San Concordio, la comunale 24 ore di piazza Curtatone, la comunale di Monte San Quirico sulla via per Camaiore e quella di Sant’Angelo su viale Puccini, la farmacia Masoni di San Filippo, le farmacie Maffei e Mazzorini di Sant’Anna, la Novelli di Ponte San Pietro.

Nella Piana troviamo la farmacia Biagi di San Leonardo in Treponzio, la comunale di Capannori centro e quella di Capannori nord, la farmacia Santissima Annunziata di Segromigno in Monte e, infine, la Tonini di Altopascio in via Cavour.

In Valle del Serchio partecipano alla raccolta la farmacia comunale di Fornoli, nel comune di Bagni di Lucca, la Lupetti di Pieve Fosciana, la Mollica di Ponte all’Ania, nel comune di Barga, e infine la farmacia Sodini a Borgo a Mozzano.

In Versilia si sono rese disponibili la farmacia di viale Colombo a Camaiore, la Castellani di piazza Manzoni, la comunale Marco Polo, quella della Stazione in piazza Dante e Farmacity centro in via Mazzini, la farmacia Tobino in via Cesare Battisti, la Farmacity Campo d’aviazione e la Farmacity Migliarina a Viareggio, la Farmacity di Torre del Lago e, infine, la farmacia Martiri di Sant’Anna a Pietrasanta.

I farmaci raccolti verranno donati, secondo necessità, alle associazioni di volontariato in contatto con i bisogni delle persone sul territorio. Nel dettaglio, Azzurra di Pietrasanta, la Caritas diocesana di Lucca, la Caritas parrocchiale di Spianate e Altopascio, la Caritas di Sant’Anna a Lucca, la Congregazione missionaria delle sorelle di Santa Gemma a Lucca, la Croce Rossa italiana – comitato di Lucca, la Croce Verde di Lucca, il centro antiviolenza Luna, la Misericordia di Corsagna, il Gvai (gruppo volontari accoglienza immigrati) di Lucca, Il Germoglio di Viareggio, la Misericordia di Borgo a Mozzano, Un cuore un sorriso di Massarosa, l’arciconfraternita di Misericordia di Viareggio.

Dal 2000 ad oggi la progressiva crescita quantitativa dei farmaci raccolti ha permesso a Banco Farmaceutico di dare una risposta più adeguata e puntuale al bisogno farmaceutico degli enti caritativi, arrivando a coprire quasi tutte le categorie dei prodotti da banco: farmaci per disturbi gastrointestinali, antimicotici topici, antibiotici, antisettici e disinfettanti, antipiretici, preparati per la tosse, antistaminici per uso orale, decongestionanti nasali, anestetici locali e altre tipologie.