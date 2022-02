Servizio civile alla Croce Verde, prorogata la scadenza per le domande

Prorogata la scadenza per compilare la domanda online per svolgere il servizio civile universale 2022 con la Croce Verde di Lucca: c’è tempo fino alle 14 di mercoledì 9 marzo, per cogliere questa occasione di crescita e di formazione personale e professionale destinata a 27 giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni. Tripla proposta per i giovani volontari: i progetti non riguarderanno soltanto l’assistenza e il primo soccorso, ma anche la Protezione civile e l’educazione e la promozione culturale; proprio su questo progetto, inoltre, è previsto 1 posto per giovani con minori opportunità. Iscrizione unicamente online, obbligatorio l’utilizzo dello Spid . Tutte le informazioni e i link utili reperibili all’indirizzo web (clicca qui).

Oltre al classico progetto di assistenza alla cittadinanza (con servizi a carattere socio-sanitario quali trasporto pazienti, dimissioni, ricoveri, emergenza-urgenza), è possibile aderire a Info Salute Toscana nord-ovest, progetto inerente l’educazione e la promozione culturale. In questo caso, i ragazzi saranno coinvolti in attività riguardanti la promozione dell’associazione e delle sue attività nel territorio, la collaborazione con scuole ed istituzioni per la sensibilizzazione alla donazione del sangue e delle tecniche di primo soccorso, l’organizzazione di eventi culturali aperti a tutta la cittadinanza. Avviato anche il progetto Volontariato e territori, inerente le attività di protezione civile: intervento in caso di necessità, monitoraggio del territorio, collaborazione con le istituzioni nella gestione di grandi eventi.