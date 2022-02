Terra di Tutti, impresa sociale del nostro territorio, ha partecipato al progetto nazionale Welfare di comunità promosso da fondazione Èbbene di Catania, Fondazione comunità di San Gennaro in collaborazione con Next Nuova economia per tutti e finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L’impresa ha conquistato il primo premio della manifestazione ed è stata selezionata per partecipare alla fase successiva, l’International Proximity Project.

Giulia, Tonja e Silvia hanno portato il progetto Giallo il 7 e 8 febbraio a Napoli, ospiti della Fondazione San Gennaro, durante i due giorni di duro lavoro è stato presentato il progetto premiato poi dalla giuria con altri tre progetti per il Centro Italia.

“L’esperienza di questi due giorni – dicono i ragazzi di Terra di Tutti – è stata formativa, arricchente. Abbiamo incontrato e conosciuto altre persone, giovani con idee di sviluppo sostenibile, ringraziamo le due fondazioni e Next per l’attenzione e lo stimolo a prendere consapevolezza di ciò che siamo e a focalizzare meglio dove vogliamo andare”.

Il progetto di Terra di Tutti è stato valutato e premiato secondo i criteri di valore a forte impatto sociale, realizzazione di percorsi innovativi che rispondono in maniera nuova e personalizzata ai bisogni di comunità, attività di promozione “dal basso”, e cura delle fragilità dei territori.