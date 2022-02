Anziani morti di Covid: l’Inps risparmia oltre un miliardo in pensioni

Per la mortalità degli over 65 causata dal Covid nel 2020 l’Inps ha speso un miliardo in meno circa per le pensioni. È quanto emerge dal rapporto di itinerari previdenziali.

“Il 96,3% dell’eccesso di mortalità registrato nel 2020 ha riguardato persone con età uguale o superiore a 65 anni, per la quasi totalità pensionate – si legge nel report – Considerando per compensazione l’erogazione delle nuove reversibilità, si quantifica in 1,11 miliardi il risparmio tristemente prodotto nel 2020 dal Covid a favore dell’Inps, e in circa 11,9 miliardi la minor spesa nel decennio”.

Il virus, specialmente durante la prima ondata, ha infatti colpito maggiormente gli anziani, e molti sono deceduti

Come usare i soldi risparmiati? La proposta della Uil è di potenziare le pensioni più deboli, vista anche la crisi dovuta al caro bollette, e la quattordicesima