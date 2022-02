A Spazio Spadoni la testimonianza di una suora missionaria in Congo

Riprendono gli incontri missionari del martedì di Spazio Spadoni, in collaborazione con il Centro missionario di Lucca, dove si continuerà a parlare di coraggio e missione.

Il nuovo appuntamento di martedì prossimo (22 febbraio) alle 21 ospiterà suor Perpetue dalla Repubblica Democratica del Congo, che ci parlerà dell’Occidente visto dai suoi occhi, e del suo coraggio di uscire dalla propria terra per venire in Italia a formarsi per il progetto Hic Sum.

L’incontro sarà come sempre sulla piattaforma zoom al seguente indirizzo: clicca qui (Id riunione: 827 5659 1002; Passcode:657432)

Suor Perpetue Marie Tongolo originaria del Congo, è una sorella della Congregazione domenicane delle diglie di Santa Caterina da Siena e da settembre è qui in Italia nella Misericordia di Orto Nova (Foggia) per svolgere la sua formazione nell’ambito del progetto Hic sum promosso da Spazio Spadoni e dalla Confederazione nazionale delle Misericordie. Suor Perpetue in Italia ha intrapreso gli studi accademici nella facoltà di psicologia clinica dell’Università di Trento e inoltre ha seguito un master alla Lumsa di Roma, senza dimenticare la sua terra di provenienza, dove è sempre stata attiva in azioni umanitarie. La sua missione non si esaurirà con il semestre ad Orta Nova che sta per terminare, ma continuerà in Congo, dove fonderà una Misericordia gemellata con quella ortese. Grazie al supporto di Spazio Spadoni e della Confederazione, sarà possibile aiutare la popolazione africana che negli anni ha vissuto numerose vicissitudini, in ultimo quelle riguardanti l’emergenza sanitaria, e per questo motivo durante la sua permanenza in Puglia, la religiosa si è formata anche per quanto riguarda il primo soccorso.

Queste le parole di suor Perpetue che apriranno l’incontro di martedì prossimo: “Conoscevo già la grande opera di volontariato delle Misericordie, sono onorata di vivere in prima persona in questa grande famiglia e spero di portare con me quello spirito amorevole che contraddistingue i volontari, sempre in prima linea quando si tratta di aiutare i bisognosi”.