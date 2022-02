Round Table Lucca, successo del banco farmaceutico

Sabato 12 febbraio, alla farmacia comunale di Sant’Angelo a Lucca, si è tenuta la giornata del banco farmaceutico che ha visto come protagonista la Round Table 51 Lucca. I ragazzi della tavolo hanno con gioia accolto l’invito del presidente, Simone Amato, a partecipare e l’entusiasmo con il quale hanno gestito l’iniziato lo dimostrano anche i numeri.

“Sono queste le iniziative che ci piacciono, quelle che ci permettono di stare a contatto con le persone della nostra città, che ci mettono in campo e ci spingono a rimboccarci le maniche e dedicare il nostro tempo per gli altri, per i più bisognosi”, ha detto il presidente Simone, il quale ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti i soci della sua tavola, al personale della farmacia e alle persone che sono passate da lì.