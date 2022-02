Quando l’Italia entrò in Internet, al Fermi-Giorgi la lectio magistralis di Luciano Lenzini

Quando l’Italia entrò in Internet. Storia e prospettive. È questo il titolo dell’incontro che si terrà domani (26 febbraio) alle 11 al polo scientifico Fermi-Giorgi dove il professore Luciano Lenzini terrà una lectio magistralis.

E’ stato lui a portare internet in Italia e in Europa. Luciano Lenzini è un pioniere dell’era digitale in Italia. Nato a Lucca, nel 1944, precisamente a San Cassiano a Vico, Lenzini frequentò a Lucca i tre anni della scuola professionale Carlo Del Prete. Poi riuscì a entrare all’Istituto tecnico industriale che all’epoca aveva sede a Pisa. Successivamente, dopo aver passato un esame di ammissione, arrivò all’Università di Pisa dove si laureò in fisica il 13 marzo 1969, ovvero nell’anno dello sbarco del primo uomo sulla Luna (il 20-21 luglio) e del primo collegamento in America fra due nodi della futura rete Intenet (il 29 ottobre). Il curriculum di Luciano Lenzini, professore ordinario nel dipartimento di ingegneria dell’informazione alla scuola di ingegneria dell’Università di Pisa, segna le tappe del networking in Italia, in Europa e nel mondo.

L’appuntamento sarà aperto dai saluti del dirigente scolastico del Fermi-Giorgi Massimo Fontanelli e della dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale Donatella Buonriposi. L’iniziativa è stata promossa dall’associazione Fermi-Giorgi che consegnerà all’illustre professore una medaglia. Ci sarà anche un riconoscimento consegnato dal direttore responsabile del periodico Lucca.News, Renato Berti, che ha pubblicato una doppia intervista al professore Lenzini negli ultimi due numeri distribuiti. In programma nel corso della mattinata anche la consegna di alcuni diplomi a ex studenti del Fermi-Giorgi che si sono diplomati 50 o più anni fa.