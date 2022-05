Inserimento lavorativo dei disabili, partita la fase di tirocinio del progetto SecONDA

È partita la fase di tirocinio dei partecipanti al progetto SecONDA, l’iniziativa per l’inserimento lavorativo di persone disabili e soggetti vulnerabili in carico ai servizi pubblici territoriali coordinata dal Comune di Lucca, in qualità di ente capofila individuato dalla conferenza zonale dei sindaci della Piana di Lucca, insieme a tutti i Comuni dell’ambito, a numerose realtà del privato sociale e con la collaborazione dell’azienda Asl di Lucca, del Centro per l’impiego e della Fondazione per la coesione sociale.

La prima fase di SecONDA ha coinvolto 102 partecipanti rispetto ai 99 richiesti dal bando regionale che hanno potuto frequentare attività di orientamento, laboratori di osservazione e corsi di formazione propedeutici per i tirocini. All’esito della conclusione della prima fase vi sono stati alcuni ritiri, concordati con i servizi del territorio e altri destinatari per i quali è stato attivato un inserimento lavorativo durante il percorso, portando così a 76 il numero dei partecipanti entrati in questa seconda fase che prevede, tra l’altro, l’attivazione di stage rimborsati presso numerose e importanti realtà del territorio. L’obiettivo è quello di consolidare e ampliare le competenze nella gestione del lavoro.

In questo importante step che, per i servizi territoriali rappresenta la capacità di saper lavorare in rete e saper dare risposte integrate e, per i destinatari, la verifica dell’efficacia di un percorso individualizzato nel quale è stato loro possibile esprimere le proprie aspettative, ogni partecipante è affiancato e supportato da un tutor che accompagna il tirocinante nella realizzazione dell’inserimento lavorativo e l’azienda nella pianificazione e sviluppo del tirocinio “personalizzato”

Al termine dello stage, inoltre, ciascun partecipante potrà usufruire di un orientamento professionale che terrà conto dell’esito dell’esperienza effettuata e delle opportunità presenti sul territorio.

Finanziato dalla Regione Toscana con le risorse del Por Fse 2014/2020, SecONDA promuove la collaborazione e l’integrazione fra i servizi sociali dei comuni della Zona Piana di Lucca, i servizi socio-sanitari dell’azienda Asl (disabilità e salute mentale) e il Centro per l’Impiego, e mira a dare continuità alle attività di accompagnamento al lavoro di persone disabili e fragili già realizzate con i precedenti progetti Onda (concluso nel 2019) e progetto Vela (concluso nel 2021).

SecOnda, per il territorio della Zona Piana di Lucca, rappresenta la continuità di un paradigma organizzativo che si è perfezionato nel tempo – il riferimento è alle esperienze del progetto Onda e del progetto Vela che si sono susseguite a partire dal 2016 sempre a livello zonale – che si fonda sul valore e la pratica della partecipazione – degli enti pubblici, del terzo settore, dei destinatari degli interventi – nonché sull’integrazione degli interventi e la razionalizzazione delle risorse. SecOnda è un progetto che si prende cura dell’inclusione delle persone così dette più fragili del nostro territorio e che, al tempo stesso, valorizza le competenze e le capacità di tutti gli attori coinvolti: dai beneficiari alle loro famiglie, dai servizi territoriali al Centro per l’impiego, dalle aziende alla Fondazione per la coesione sociale. Il lavoro svolto sino ad oggi, infatti, è racconto di un percorso nel quale le fatiche e le difficoltà dell’integrazione sono tradotte in relazioni di cooperazione positiva finalizzate al raggiungimento di un modello unitario di accompagnamento al lavoro per le persone più vulnerabili.

Continua ad essere aperta la possibilità, per le aziende interessate ad ospitare stagisti, di candidarsi inviando una e-mail a fseprogettoseconda@comune.lucca.it. L’assicurazione per gli stagisti e l’indennità di frequenza sono a carico del progetto. Nessun costo è previsto per le aziende. Per maggiori informazioni: https://www.comune.lucca.it/Progetto_Sec-ONDA.