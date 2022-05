Ospedale Versilia, nella giornata dell’igiene arriva lo scanner per rilevare la pulizia delle mani

Domani (5 maggio) per la Giornata mondiale dell’igiene delle mani promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità, l’Azienda Usl Toscana nord ovest ha organizzato alcune iniziative di sensibilizzazione negli ospedali Noa, Versilia, Livorno e Cecina.

Personale sanitario, con il coinvolgimento di studenti, tirocinanti e rappresentati delle associazioni di volontariato, saranno presenti agli ingressi delle strutture per informare i cittadini sull’importanza di contrastare i contagi da virus e batteri mantenendo in maniera corretta l’igiene della proprie mani. Per dimostrare che una pulizia sommaria e frettolosa è insufficiente, sarà installato, in via dimostrativa, uno scanner digitale in grado di rilevare la percentuale di pulizia delle proprie mani.