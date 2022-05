Insieme contro la violenza: al via la collaborazione fra Virtus Lucca e Luna Onlus

Insieme per ascoltare, prevenire, e lottare contro ogni tipo di violenza e le problematiche a essa correlate. Sulla base di un’estrema sensibilità, disponibilità verso il prossimo e impegno nel sociale, Atletica Virtus Lucca e Associazione Luna Onlus hanno avviato un rapporto di collaborazione con l’obiettivo di fornire ai giovani atleti bisognosi e alle loro famiglie un solido e qualificato punto di riferimento.

Un’attività congiunta che avrà inizio in occasione del Meeting città di Lucca in programma al Campo scuola Moreno Martini sabato 28 maggio e proseguirà anche nel corso delle prossime stagioni.

“Per la nostra società – dichiara il vicepresidente della Virtus, Sergio Martinelli – è sempre stato naturale collaborare anche con associazioni non sportive ma che, come noi, hanno come obiettivo la tutela di persone fragili, ognuna con i propri problemi e le proprie debolezze. In questa direzione va l’impegno assunto cinque anni fa con la creazione del gruppo Donne in pista, composto da persone speciali che ci hanno insegnato molto in questi anni”.

“Di recente – prosegue il vicepresidente – abbiamo avviato la collaborazione con la Misericordia Santa Gemma Galgani di Camigliano, attiva sul territorio con numerose iniziative benefiche, e oggi inizia un cammino sicuramente proficuo con l’Associazione Luna Onlus, il centro antiviolenza e di ascolto nato nel 1999 dalla volontà e dalla competenza di un gruppo di donne che hanno deciso di impegnarsi professionalmente sulle problematiche e sugli effetti che situazioni sociali e familiari operano sulla realtà femminile”.

“Un grande ringraziamento – conclude Martinelli – va alla dirigenza dell’Associazione Luna Onlus che ci permette di allargare i nostri orizzonti ma che ci consente soprattutto di avere la possibilità di arricchire ulteriormente la nostra passione con maggiore professionalità nel sensibilizzare i nostri numerosissimi ragazzi e ragazze, aiutandoli nella crescita non solo fisica e sportiva, ma anche a rapportarsi correttamente in un contesto sociale sempre più difficile”.

Altrettanto orgogliosa di questa sinergia la presidente dell’Associazione Luna Onlus, Daniela Elena Caselli insieme alle operatrici: “Il Centro Antiviolenza Luna – afferma la presidente – da sempre ritiene che lo sport sia un prezioso veicolo di socializzazione, integrazione e benessere per i ragazzi e le ragazze. Da ormai diversi anni stringiamo alleanze con diverse realtà sportive del nostro territorio al fine di sensibilizzare i giovani sulle tematiche della non violenza e della parità di genere oltre a permettere ai bambini ospiti delle nostre case rifugio di approcciarsi allo sport, spazio fondamentale di acquisizione di un pensiero positivo della relazione con compagni e adulti”.

“Siamo perciò felici di stringere alleanza con la Virtus Lucca, società tra le più prestigiose del panorama lucchese, alla quale ci unisce una profonda comunanza di intenti e visione. Ringraziamo quindi la dirigenza, gli allenatori e le allenatrici, gli atleti e le atlete della Virtus e in particolare Sergio e Matteo Martinelli per la sensibilità e l’entusiasmo dimostrato – conclude Daniela Caselli – certi che il percorso condiviso sarà una ricchezza per entrambi”.