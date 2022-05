Si conclude alle 17 del prossimo 17 maggio con l’assemblea di restituzione pubblica La bellezza degli inizi il progetto Un ponte verso il mondo: percorsi oltre la scuola promosso dall’associazione Arcobaleno, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio in collaborazione con la conferenza dei sindaci della Piana di Lucca, l’Ufficio scolastico provinciale territoriale, la Usl Toscana Nordovest e la Provincia di Lucca.

Il progetto, ormai alla sesta edizione, nasce dall’idea di dar vita ad un luogo di incontro e di riferimento, principalmente per i ragazzi individuati come destinatari del progetto e per le loro famiglie, ma anche per quelle realtà, istituzionali e non, che sono coinvolte nell’organizzazione e attuazione di servizi e sostegno per la disabilità. Il progetto si fonda sul presupposto imprescindibile che l’intervento educativo sulla persona deve necessariamente prevedere azioni che vadano a trasformare il contesto concreto, relazionale e rieducativo, lo spazio, all’interno dei quali la persona cresce, si muove e vive e fa esperienza del mondo.

Foto 3 di 3





La performance si svolgerà in modalità itinerante, partendo da piazza San Francesco e concludendosi nel Giardino degli osservanti: ”La bellezza degli inizi – dice l’associazione Arcobaleno – un viaggio nato da una rottura, da una crisi dell’individuo in rapporto al tempo e allo spazio della realtà attuale. È un’indagine visionaria su ciò che potrebbe essere è ancora non è, un sogno in cui figure oracolari ci pongono domande, enigmi misteriosi, una fantasticheria in cui si viene chiamati a trasformare il cammino in una danza, il silenzio in musica, le parole in poesia”.

Collaborazioni artistiche: Maurizio Misiani, sound designer, Elisa Gavazzi, costumista, e musiche originali a cura di Francesco Biadene.

L’ingresso è gratuito.