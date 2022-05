Da Round Table 51 Lucca una donazione al Villaggio del fanciullo

Domenica scorsa (15 maggio) alla Villa Clara del socio Filippo Giannini, la Round Table 51 Lucca ha organizzato un picnic musicale che ha visto la partecipazione di soci e amici da tutta Italia e oltre. Uno speciale ringraziamento al Johannes della RT129 Germania che ha reso internazionale l’evento.

La giornata praticamente estiva, la musica di 2 band professioniste e la convivialità dell’occasione sono stati gli ingredienti dell’evento il cui ricavato (ben 600 euro) è stato destinato al Villaggio del fanciullo.

A fine giornata il presidente Simone Amato ha dedicato un momento ai ringraziamenti: in primis a tutti i soci della tavola che hanno, in perfetta sintonia, realizzato l’evento; a Luca Floridia socio della tavola per aver messo a disposizione l’apepizza; a Andrea Bandoni aspirante socio per aver messo a disposizione l’attrezzatura musicale ed aver ingaggiato le band; a OSJ Band (Roberto Lucarini, Claudio Zanni, Andrea Sodini, Andrea Petretti, Gabriele Carmassi, Sandro Rosati, Claudio Polizzi, Alfredo Lencioni, ) e Following Errors ( Giulia Tardella , Emiliano Biggi, Lucio di Nallo , Simone Giovannoni , Stefano Giannini, Simon Benedetti ) per l’ottima performance musicale e compagnia , e a tutti gli amici e ospiti che hanno partecipato.