Off road no limits: successo per il tour inclusivo nei boschi

Se si vuole, ogni cosa è possibile. Ieri (5 giugno) l’associazione Val di Lima Off Road, in collaborazione con la Croce Rossa di Bagni di Lucca e il Lions Club Valle del Serchio, lo hanno dimostrato organizzando una giornata all’insegna dell’avventura dedicata ai disabili.

Off road no limits è stato un evento che ha permesso a persone speciali di giocare a paintball, gioco che prevede l’utilizzo di un attrezzatura ad aria compressa che spara palline di gelatina, di fare un escursione a cavallo di un quad, o un giro con le Jeep fra i boschi di San Cassiano. La manifestazione, iniziata alle 9 e terminata elle 15, ha visto impegnati oltre 30 volontari delle associazioni presenti per l’organizzazione, l’assistenza e logistica di questa prima ma intensa edizione. I soci del Lions Club si sono prodigati con entusiasmo ed energia a rendere ancora più indimenticabile, per gli amici speciali e le loro famiglie, la giornata.



Presente all’evento il presidente della terza Circoscrizione del Distretto Lions 108 La, Elena Vannucchi che con grande entusiasmo ha supportato i soci nel service e ricordato l’importanza di essere Lions: “Ieri questi ragazzi con il loro coraggio, con la loro originalità e grande sensibilità, hanno dimostrato che se sono messi in condizioni favorevoli tutto è possibile, che le barriere possono essere abbattute, e quindi superate – racconta il presidente – I nostri amici speciali ci hanno regalato più di quanto noi abbiamo dato loro, ci hanno insegnato che per essere felici basta poco. Grazie”.



“Concludo ricordando che siamo un Club di scopo omologato il 16 maggio 2022, un club con interesse specifico che può permettere a molte persone di trasformare le loro passioni in progetto di service appaganti a diretto beneficio della comunità. Ci occuperemo di giovani e di disabilità – prosegue Vannucchi – abbiamo pensato che nella società contemporanea occuparsi di giovani e della disabilità siano due focus di cui si sente la necessità. I giovani sono il presente ed il futuro della nostra società e vogliamo dedicare a loro le nostre professionalità, le nostre competenze, la nostra passione, per accompagnarli in un percorso di crescita in cui i nostri principi lionistici ed etici rappresentino un punto di riferimento importante per il loro sviluppo, sia esso culturale, sociale, interpersonale e lavorativo. La disabilità – conclude – rappresenta altresì un altro aspetto della nostra vita sociale che necessita di interventi esterni che si affianchino all’intervento dello Stato ma che amplifichino e pongano la loro attenzione su quei beni immateriali come integrazione, opportunità e raggiungimento di traguardi personali che a volte, purtroppo, sono al di là della portata dell’intervento di welfare, ma che rientrano, a pieno titolo, nella nostra azione lionistica”.